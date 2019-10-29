Линкор "Новороссийск": 64 года назад погиб флагман черноморской эскадры

29 октября 1955 года в Северной бухте Севастополя затонул флагман черноморской эскадры советского Военно-морского флота линкор "Новороссийск". Погибли более 600 моряков. Причина - под днищем корабля взорвалась старая донная немецкая мина. Но есть и другие версии: действия итальянских или английских диверсантов.

У линкора "Новороссийск" непростая судьба. Этот корабль спустили на воду 15 октября 1911 года, построили его в Генуе. На вооружение он был принят 14 мая 1914 года. И назывался Giulio Cesare. Входил в состав итальянского флота.

В августе 1914 года линкор приписали к 1-й Боевой дивизии контр-адмирала К. Корси. Командовал им капитан 1 ранга Марцоло. На момент вступления Италии в войну - 24 мая 1915 года - корабль находился в главной базе Таранто. За все время боевых действий провел 31 час на боевых заданиях и 387 часов на учениях. И ни разу не встретился с противником.

В тридцатые годы был глубоко модернизирован. Участвовал во второй мировой войне. 3-5 января 1942 года Giulio Cesare вышел в последний боевой поход, прикрывая конвой, следовавший в Северную Африку. После этого его вывели из действующего флота.

В 1943 году Италия капитулировала во Второй мировой войне и страны-победительницы разделили ее боевые корабли. Так Советскому Союзу и достался Giulio Cesare. 3 февраля 1949 года корабль передали советской комиссии, которую возглавлял контр-адмирал Левченко. 6 февраля над кораблем подняли военно-морской флаг СССР. Через две недели он прибыл в Севастополь. 5 марта 1949 года линкору присвоили новое имя - "Новороссийск".

До 1955 года линкор восемь раз находился на ремонте. На нем заменили турбины, поставили новые радиолокационные станции, средства радиосвязи. "Новороссийск" несколько раз выходил в море, отрабатывая задачи по боевой подготовке. 28 октября он вернулся из последнего похода. Встал в Северной бухте в районе Морского госпиталя. Приблизительно в 110 метрах от берега.

В 01:31 уже 29 октября под корпусом с правого борта раздался мощный взрыв. Его сила - до 1,2 тысячи килограммов в тротиловом эквиваленте. После взрыва образовалась дыра в 150 квадратных метров. Общая же площадь повреждений - около 340 квадратных метров на участке в 22 метра.

Из-за повреждений "Новороссийск" стал опрокидываться кверху днищем. Но на корабле оставались моряки. Руководство буквально до последнего не давало команды личному составу покинуть корабль. Были уверены, что "Новороссийск" удастся спасти.

Всего при катастрофе погибли, по разным данным, от 609 до 829 человек. В результате взрыва и затопления носовых отсеков погибли до 100 человек, остальные - при опрокидывании линкора и после него. Большинство моряков остались внутри корпуса. Часть из них длительное время держались в воздушных подушках отсеков. Как рассказывали водолазы, пытавшиеся спасти моряков, они слышали, как члены экипажа пели "Варяга". Только к 1 ноября голосов уже не стало слышно. Спасли только девять человек.

В причинах катастрофы разбиралась правительственная комиссия. Она пришла к выводу: причиной катастрофы стал "внешний подводный взрыв (неконтактный, донный) заряда с тротиловым эквивалентом 1000-1200 кг". Наиболее вероятно, это был взрыв немецкой магнитной мины. Они остались на грунте после Великой Отечественной войны.

Но до сих пор выдвигаются и другие версии. Это атака неизвестной подводной лодки, действия итальянских боевых пловцов или английских диверсантов.. Но эти версии не находят достоверного подтверждения.