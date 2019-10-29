Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности

Вопросы белорусско-американского взаимодействия и проблемы региональной безопасности в контексте планов развертывания военных контингентов США вблизи границ РБ затронуты были 29 октября на встрече государственного секретаря СБ Станислава Зася с временным поверенным в делах США в РБ Дженифер Мур.

В ходе двустороннего диалога, который состоялся в белорусской столице по инициативе Вашингтона, американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы - 2020", составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении диалога, уточняет БЕЛТА.

Политические обозреватели в этой связи напоминают о заявлении, которое буквально накануне сделал в связи с предстоящими маневрами НАТО у границ Беларуси Александр Лукашенко. Американцы, предупредил в понедельник верховный главнокомандующий ВС Беларуси, "должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то". Он напомнил, что главный принцип в обороне страны: "неприемлемый урон для противника. Из этого надо исходить", - заявил президент РБ. "Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие", - уточнил белорусский лидер.

Он сделал предупреждение и литовскому руководству, отметив, что официальный Минск рассматривает различные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее, включая военные маневры. В Вильнюсе, уточнил Лукашенко, "должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - подчеркнул глава Беларуси.