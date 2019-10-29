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29.10.2019 15:36
Рубрика: Культура

Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы"

15 ноября 2019 года в Московском Доме Кино, а также в 20 городах присутствия кинотеатров Объединенной сети "КИНО ОККО" ("Синема Парк" и "Формула Кино"), состоится презентация роликов-победителей 66-го Международного фестиваля креативности "Каннские Львы", в рамках которой зрителям будут представлены лучшие образцы мирового креатива. Специальным гостем презентации станет управляющий директор фестиваля Саймонд Кук. Эксклюзивной площадкой по продаже билетов в Москве выступит сервис "Рамблер/Касса".

Фото: youtube.com/ GCDS
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Официальная презентация фестиваля вот уже много лет остается одним из самых ожидаемых событий в сфере российской рекламной индустрии, а также возможностью составить представление о новейших маркетинговых технологиях и трендах будущего. В этом году посетители мероприятия смогут познакомиться с роликами-победителями в категориях Film и Film Craft и оценить ключевые направления наград фестиваля в 2019 году: общение, мастерство, опыт, развлечения, добро, здоровье, воздействие, инновации и охват.

66-й Международный фестиваль креативности "Каннские Львы" прошел в Каннах с 17 по 21 июня 2019 года. Ключевыми темами "Каннских Львов" в 2019 году стали определение места брендов в культуре, переосмысление креативности, доказательство ценности творчества, цифровая экономика, креативность стратегии, вопросы доверия и этики в рекламной индустрии. В фестивале приняли участие более 10 000 делегатов из 90 стран и было продемонстрировано значительное (более 30 000) количество работ. Звездными гостями фестиваля стали актёры Лора Дерн и Джефф Голдблюм, обладатель премии "Грэмми" Джон Ледженд, трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд, французский композитор-мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр, оскароносный режиссер Альфонсо Куарон и другие.

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