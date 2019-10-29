Пекин: "Двойные стандарты" в борьбе с терроризмом недопустимы

Начиная с трагедии 11 сентября 2001 года, международное сообщество ведет борьбу с терроризмом почти 20 лет. При режиме высокой активности противодействия любые главари террористических организаций, будь то Усама бен Ладен или Абу Бакр аль-Багдади, в конце концов будут ликвидированы. Тем не менее, их приспешники дожидаются подходящего случая и действуют. Террористические акты распространяются в глобальном масштабе. Децентрализация постепенно становится чертой террористических организаций.

В первом полугодии 2018-го произошли 639 террористических актов в 42 странах по всему миру. Это доказывает, что международная борьба с терроризмом остается тяжелой, глобальное сообщество, вероятно, ожидает немало вызовов. Наибольший из них - это использование некоторыми западными странами борьбы с терроризмом как инструмента геополитического противостояния, что препятствует искоренению терроризма.

Терроризм - это вызов безопасности, стоящий перед лицом международного сообщества. Любая страна не может беспокоиться лишь за себя. Только путем отказа от "двойных стандартов" и укрепления сотрудничества, сохранения высокой активности международное сообщество сможет оставить террористические акты в прошлом, настаивают в Пекине.

Практика и многолетний опыт свидетельствуют: ликвидация терроризма с помощью военных сил неэффективна в долгосрочной перспективе и даже наоборот, обостряет противоречия. Только начав с идеологических, экономических и других корней, добиваясь социального примирения, стремясь улучшить жизнь людей, пытаясь искоренить почву, порождающую терроризм, можно по-настоящему получить результаты, достичь общей безопасности человечества.