Пекин: "Двойные стандарты" в борьбе с терроризмом недопустимы

Новости

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей 15:41
Врачи выписали трех тюменцев, у которых подозревали "гаффскую болезнь" 15:41
Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы" 15:36
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 15:30
Changan раскрыл характеристики нового кроссовера для России 15:25
В Одессу пришли корабли НАТО 15:19
Более 15 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды 15:03
Городской праздник выпускников впервые пройдет в "Лужниках" 15:02
В Волгоградской области два человека отравились газом 15:01
В школах Белгородской области планируют отменить домашние задания 15:00
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения 15:00
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева 14:53
В Башкирии медикам передали передвижные пункты флюорографии 14:53
Калининградский рыбак выловил карпа весом более 26 килограммов 14:52
Hubble сфотографировал "космическое лицо" 14:52
В столичных Кузьминках спасли пловца 14:50
В Томской области из-за шторма закрыли переправу 14:50
Западные инвесторы Калви и Дельпаль останутся под домашним арестом 14:48
Участники инновационного кластера Москвы получат субсидии на инжиниринг 14:43
Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану ряд объектов ТЭК 14:39
В Рязани отца-курильщика арестовали за смерть троих детей при пожаре 14:37
Стрелявшему по зданию МВД в Ставрополе грозит пожизненный срок 14:36
Мишустин: Доля сомнительных операций по НДС сократилась до 0,6% 14:32
Ученые назвали лучшее время для бега 14:31
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири" 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 14:22
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин: "Двойные стандарты" в борьбе с терроризмом недопустимы

На днях в Вашингтоне заявили, что лидер запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади покончил с собой во время американской военной операции в Сирии. В Министерстве обороны России сведения американцев не подтвердили, с "осторожным оптимизмом" к ним отнеслись лидеры и высокопоставленные чиновники ряда других стран. В Пекине призывают не использовать борьбу с терроризмом как инструмент геополитического противостояния, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Начиная с трагедии 11 сентября 2001 года, международное сообщество ведет борьбу с терроризмом почти 20 лет. При режиме высокой активности противодействия любые главари террористических организаций, будь то Усама бен Ладен или Абу Бакр аль-Багдади, в конце концов будут ликвидированы. Тем не менее, их приспешники дожидаются подходящего случая и действуют. Террористические акты распространяются в глобальном масштабе. Децентрализация постепенно становится чертой террористических организаций.

В первом полугодии 2018-го произошли 639 террористических актов в 42 странах по всему миру. Это доказывает, что международная борьба с терроризмом остается тяжелой, глобальное сообщество, вероятно, ожидает немало вызовов. Наибольший из них - это использование некоторыми западными странами борьбы с терроризмом как инструмента геополитического противостояния, что препятствует искоренению терроризма.

Терроризм - это вызов безопасности, стоящий перед лицом международного сообщества. Любая страна не может беспокоиться лишь за себя. Только путем отказа от "двойных стандартов" и укрепления сотрудничества, сохранения высокой активности международное сообщество сможет оставить террористические акты в прошлом, настаивают в Пекине.

Практика и многолетний опыт свидетельствуют: ликвидация терроризма с помощью военных сил неэффективна в долгосрочной перспективе и даже наоборот, обостряет противоречия. Только начав с идеологических, экономических и других корней, добиваясь социального примирения, стремясь улучшить жизнь людей, пытаясь искоренить почву, порождающую терроризм, можно по-настоящему получить результаты, достичь общей безопасности человечества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"
Количество моногородов в России может сократиться вдвое