После протестов в центре Сантьяго загорелись несколько зданий

Несколько зданий загорелись в центре Сантьяго, где уже несколько недель продолжаются беспорядки. Из-за дыма были эвакуированы гости одного из отелей. О пострадавших и погибших РИА Новости не сообщает.

В понедельник президент Чили Себастьян Пиньера сменил ключевых министров правительства, но это не помогло. Тысячи человек снова вышли на улицы столицы, протестуя против политики властей. А началось все в начале октября, когда глава государства принял решение повысить стоимость проезда в метро в начале октября. Это было последней каплей.

Местные жители и раньше жаловались на низкие зарплаты и высокие цены. Ну а теперь чилийцы перешли от слов к делу. После очередных многотысячных манифестаций в Сантьяго загорелись несколько зданий на одной из центральных улиц. На месте работают несколько пожарных расчетов.