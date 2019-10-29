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Рубрика: В мире

После протестов в центре Сантьяго загорелись несколько зданий

Фото: REUTERS/HENRY ROMERO Фото: REUTERS/HENRY ROMERO
Фото: REUTERS/HENRY ROMERO

Несколько зданий загорелись в центре Сантьяго, где уже несколько недель продолжаются беспорядки. Из-за дыма были эвакуированы гости одного из отелей. О пострадавших и погибших РИА Новости не сообщает.

Фото: REUTERS/IVAN ALVARADO
Почти 900 тысяч чилийцев пришли на акцию протеста в Сантьяго

В понедельник президент Чили Себастьян Пиньера сменил ключевых министров правительства, но это не помогло. Тысячи человек снова вышли на улицы столицы, протестуя против политики властей. А началось все в начале октября, когда глава государства принял решение повысить стоимость проезда в метро в начале октября. Это было последней каплей.

Местные жители и раньше жаловались на низкие зарплаты и высокие цены. Ну а теперь чилийцы перешли от слов к делу. После очередных многотысячных манифестаций в Сантьяго загорелись несколько зданий на одной из центральных улиц. На месте работают несколько пожарных расчетов.

В мире Южная Америка Чили
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