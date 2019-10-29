Более 15 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды

В Курске прорыв на магистральном трубопроводе по улице 50 лет Октября оставил без теплоснабжения девять улиц города.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в зону отключения попало 72 многоквартирных жилых дома с населением 15,7 тысячи человек. Среди них около четырех тысяч детей. Кроме того, без тепла и горячей воды оказались детские сады №№ 71 и 79, школы №№ 19 и 40, политехнический колледж и Юго-Западный госуниверситет, три поликлиники.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада областного филиала ПАО "Квадра" (поставщик тепла), а также оперативные группы МЧС и управления ГО и ЧС Курска.

В "Квадре" отметили, что срочный ремонт ветхого участка магистрали продлится до полуночи. Список домов, подпавших под временное отключение, размещен в группе компании в соцсетях.