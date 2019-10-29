Участники инновационного кластера Москвы получат субсидии на инжиниринг

Столичные власти в пять раз увеличили субсидии для участников инновационного кластера на инжиниринговые услуги. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Теперь участники кластера смогут компенсировать до половины своих затрат на инжиниринговые услуги по созданию нового или модернизации существующего продукта, а также на расширение или модернизацию производства. Максимальная сумма субсидии - 50 млн руб.

Субсидии участникам кластера будут давать на конкурсной основе. Во внимание возьмут уровень заработной платы сотрудников, выручку от реализации товаров, сделанных с использованием результатов инжиниринговой деятельности, объем налоговых поступлений в бюджет.