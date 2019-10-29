В Рязани отца-курильщика арестовали за смерть троих детей при пожаре

Суд в Рязанской области отправил под арест многодетного отца, спровоцировавшего пожар, в котором погибли трое маленьких детей.

Как сообщает СК РФ, ночью 27 октября в селе Сановка Шиловского района Рязанской области произошел пожар. В огне погибли находившиеся в доме малолетние дети - две девочки 2015 и 2019 годов рождения и их брат 2018 года рождения.

По версии следствия, возгорание произошло по вине ранее судимого 33-летнего отца погибших детей, который был пьян и оставил непотушенной сигарету.

По факту гибели детей следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

- Учитывая обстоятельства совершенного преступления, наличие непогашенной судимости и другие данные, характеризующие личность подозреваемого, в отношении его по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СК.

В ближайшее время следствию предстоит выяснить все обстоятельства и причины трагедии.