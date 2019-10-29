В столичных Кузьминках спасли пловца

В районе Кузьминского парка на юго-востоке столицы московские спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как сообщали РГ в пресс-службе, сегодня около 14:00, спасатели поисково-спасательной станции "Кузьминки" ГКУ "МГПСС" во время патрулирования заметили тридцатилетнего мужчину, плохо державшегося на воде. По тревоге к месту происшествия была немедленно направлена дежурная смена на моторном катере.

Сотрудники ПСС "Кузьминки" обнаружили в центре пруда на поверхности воды мужчину и в 14:06 подняли его на борт катера. Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, где ему оказали первую помощь. Мужчина получил сильное переохлаждение. На данный момент он ожидает прибытия скорой помощи.