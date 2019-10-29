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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело о хищении денег при ремонте автобусов во Владивостоке

Текст: Ольга Журман

В Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений сразу двух статей, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение).

Следствие полагает, что некое лицо из администрации Владивостока с 2010-го по 2015 год разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета. Действовало это лицо из корыстных побуждений.

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Речь идет о приобретении автобусов для нужд города, организованного без проведения конкурентных процедур. При этом их ремонтом занималось аффилированная с должностным лицом организация, получившая за это 54 миллиона рублей.

Считается, что таким образом нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с рынка транспортных услуг. Причинен также материальный ущерб бюджету Владивостока.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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