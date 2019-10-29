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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убитого сослуживцем в Забайкалье срочника похоронят в Оренбуржье

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Солдата-срочника Егора Богомолова, убитого сослуживцем в Забайкалье, похоронят на родине, в Оренбургской области. Молодой человек жил в поселке Хабарное под Новотроицком вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Сразу после окончания металлургического техникума был призван в армию. До демобилизации Богомолову оставался всего месяц.

Тело погибшего привезут в область сегодня.

- Еще не решен вопрос, где именно его будут хоронить, это решат родные. Предположительно, похороны запланированы на среду, 30 октября, - рассказал РИА Новости заместитель главы Оренбурга Юрий Мацвай.

Фото: Кристина Королева/ТАСС
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Как писала "РГ", 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. Затем приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. В итоге были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих были ранены. Затем рядовой сдался и был задержан. Раненые оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Их жизнь вне опасности.

По предварительной версии, у Шамсутдинова случился нервный срыв из-за личных проблем. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух и более и лиц, его направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Вчера Читинский гарнизонный военный суд арестовал Рамиля Шамсутдинова. В обстоятельствах трагедии разбирается СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.

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