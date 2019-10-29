В Башкирии один человек погиб, четверо пострадали от отравления газом

В Нефтекамске один человек погиб и четверо, включая двоих детей, попали в больницу с признаками отравления газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По предварительной информации, погибла 33-летняя женщина. В больнице находятся двое ее сыновей четырех и шести лет, а также 51-летняя женщина и 55-летний мужчина. Их доставили в центральную городскую больницу Нефтекамска утром 29 октября. Врачи сообщили о пациентах в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Башкирии.

Однако в доме, где жили отравившиеся, сотрудники МЧС не обнаружили следов горения. На месте работают представители правоохранительных органов и газовой службы.