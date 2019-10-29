В Башкирии завели дело по факту отравления пяти человек угарным газом

Отравление семьи из пяти человек угарным газом стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По данным ведомства, ЧП произошло в частном доме на улице Удачная города Нефтекамск. В больнице сейчас находятся четыре человека - мужчина, женщина и двое детей. Мать детей спасти не удалось, она скончалась.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии "РГ" уточнили: состояние детей и одного взрослого оцениваются как тяжелое, а второго взрослого - средней тяжести.

- Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Ситуация на контроле Министерства здравоохранения РБ, - уточнила руководитель пресс-службы министерства Светлана Кускарбекова.

Напомним, семью с признаками отравления газом госпитализировали 29 октября. Сейчас в их доме работает следственно-оперативная группа из сотрудников следкома, МВД, МЧС и газовой службы. Идет опрос очевидцев и осмотр места происшествия. Проверяют также исправность отопительного оборудования. Следов горения в доме не обнаружено.