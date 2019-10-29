В Мордовии замначальника колонии задержали за взятку

Заместитель начальника исправительной колонии №1 УФСИН по РМ стал фигурантом уголовного дела: сотрудника учреждения подозревают в получении взятки в 150 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, мужчина был задержан на автодороге в Зубово-Полянском районе оперативниками республиканского УФСБ при содействии сотрудников собственной безопасности УФСИН по РМ. По данным следствия, полученная им в тот день сумма была передана в интересах одного из осужденных - за общее покровительство и доставку на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов. После задержания деньги были изъяты.

- По ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СУ СК РФ по РМ. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование продолжается.