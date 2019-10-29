Жители Коми-Пермяцкого округа поддержали объединение муниципалитетов

В северных районах Пермского края в некоторых муниципалитетах в прошлое воскресенье прошли выборы в местные органы власти. На них уверенную победу одержали представители партии "Единая Россия". Им досталось почти 70 процентов мандатов в Земских собраниях Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского муниципальных округов.

Подводя итоги избирательной кампании, эксперты полагают, что подобный результат говорит о поддержке жителями Коми-Пермяцкого округа предложенного властями региона курса на повышение эффективности органов местного самоуправления. Стоит уточнить, основным элементом этого курса является административное преобразование территорий, их укрупнение с упразднением дублирования полномочий и аккумуляция средств на проекты, финансово непосильные для небольших образований.

- Жители Коми округа проявили огромный интерес к выборам, явка превысила все предыдущие показатели, что говорит о высоком интересе избирателей к кампании и ее высокой конкуренции, - отметил Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края. - Думаю, что результат прошедших выборов показал признание населением объединительного процесса.

По мнению губернатора Пермского края Максима Решетникова, объединение, поддержанное жителями, позволит муниципалитетам повысить эффективность управления территорией, создать единую вертикаль власти, понятную населению. На главу объединенной территории возлагается ответственность за развитие всей территории, при этом сохраняются меры социальной поддержки, установленные для жителей сельских населенных пунктов.

Кроме того, в рамках объединительных процессов муниципалитеты получают экономию, которая остается на местах и удваивается со стороны края по принципу "рубль на рубль". Эти средства в рамках программы развития муниципалитета можно будет использовать на решение застарелых вопросов, лежащих на местном уровне, которые копились годами, - например, в сфере ЖКХ, благоустройстве, при дорожных ремонтах и т.п. При этом очень важно, чтобы не остались без внимания объекты, появление которых придаст импульс развитию территории.

По итогам выборов видно, что жители Коми-Пермяцкого округа оценили преимущества единых муниципальных центров управления. При таких условиях жизнь местных жителей станет гораздо комфортней. Если раньше существовало несколько уровней местной власти, и зачастую было непонятно, куда и на какие цели тратятся выделяемые средства, то сейчас этот процесс станет гораздо прозрачнее и проще, так как финансы сосредоточены в одних руках.

Очень важно, чтобы развитие районов и дальше шло спокойно, поступательно, без перетягивания материальных ресурсов из стороны в сторону. Представители "Единой России", имевшие и ранее большинство в представительных органах власти Коми округа, а также жители районов осознанно шли к объединению муниципалитетов, понимая, что именно так можно обеспечить стабильное развитие территорий. Сейчас этот процесс продолжится.

В свою очередь, власти Пермского края продолжат направлять средства на строительство дорог, новых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, выделять средства на благоустройство и культуру.

Как отмечают наблюдатели, поддержку ранее взятого курса на объединение муниципалитетов жители Коми продемонстрировали активным участием в выборах местных органов власти, которые прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Ни в крайизбирком, ни в территориальные избирательные комиссии жалоб не поступало. По "критическим" обращениям, поступившим в правоохранительные органы, проведены проверки - ни одно из сообщений не подтвердилось.

По словам Михаила Мухина, руководителя ситуационного центра общественного наблюдения Общественной палаты Пермского края, работавшего на территории Коми-Пермяцкого округа, "общественные наблюдатели не зафиксировали каких-либо нарушений избирательного законодательства, а на "Горячую линию" не поступило ни одного сообщения от граждан или иных участников избирательного процесса".

Заручившись поддержкой избирателей, власти Пермского края, продолжат реализацию нацпроектов "Здравоохранение", "Жилье и городская среда" и других. В проекте трехлетнего бюджета Пермского края на 2020-2022 годы, принятом Законодательным собранием в первом чтении, заложены более 150 млн рублей по программе объединившихся территорий по принципу "1 + 1". Это приведет к улучшению качества жизни всех жителей Коми округа и даст толчок к дальнейшему развитию северных территорий Прикамья.