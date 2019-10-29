Новосибирец сообщил о взрывных устройствах в универмаге и на вокзале

В Новосибирске полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревают в ложном сообщении об угрозе взрывов. Как рассказали в региональном ГУ МВД, телефонный хулиган "заминировал" ГУМ и здание вокзала "Новосибирск-Главный".

Сообщение о подозрительных предметах, якобы обнаруженных бдительным гражданином на этих двух объектах, поступило в полицию в 14.38 по местному времени.

На оба адреса незамедлительно выехали специальные наряды правоохранителей. Информация не подтвердилась.

За считанные минуты сотрудники областного главка полиции установили личность звонившего.

По предварительной информации, ложные сведения он сообщал в состоянии сильного алкогольного опьянения.