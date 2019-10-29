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29.10.2019 06:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

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По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, в эпицентре магнитуда землетрясения достигала 5,6 балла.

Эпицентр зафиксирован неподалеку от поселков Усть-Чем и Легостаево.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в Новосибирской области на единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего Искитимском районе сейсмособытия. Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки.

Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово.

Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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