Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, в эпицентре магнитуда землетрясения достигала 5,6 балла.

Эпицентр зафиксирован неподалеку от поселков Усть-Чем и Легостаево.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в Новосибирской области на единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего Искитимском районе сейсмособытия. Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки.

Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово.

Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений.