"Ростелеком" наградил победителей конкурса журналистов "Сибирь.ПРО"

"Ростелеком" поздравил лауреатов XIV конкурса журналистского мастерства "Сибирь.ПРО", который проходил при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Главной идеей в этом году стала тема "НацПРОект". Подать заявку можно было по 20 номинациям, каждую из которых посвятили национальному проекту или развитию отдельных отраслей экономики.

Церемония награждения прошла 28 октября в рамках II Сибирского медиафорума, участники которого обсудили изменения в отрасли, обновленные бизнес-модели СМИ и способы взаимодействия власти и журналистов. Лауреатов конкурса приветствовал полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также руководители предприятий-партнеров и члены жюри.

Победителей в двух номинациях наградил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" компании "Ростелеком". Первой в категории "Молодая Сибирь" стала Наталья Федотова, автор печатного издания "Копейка" из Иркутской области. А лучшим корреспондентом эксперты назвали Николая Потешкина из ГТРК "Алтай", который рассказал о буднях поисково-спасательных отрядов.

"Героя для сюжета мне подсказала жизнь. Удивительно, что в наше мирное время могут без вести пропадать люди. И хотелось рассказать о тех, кто не по обязанности, а по зову совести и сердца выходит на поиски пропавших - про волонтеров, которых благодаря профессионализму коллегами считают и полиция, и МЧС", - отметил Николай Потешкин.

В номинации "Цифровая Сибирь", посвященной развитию телекоммуникаций, победителем среди авторов печатных/сетевых изданий жюри признало Анатолия Тетенкова из газеты "Томские новости" за серию работ о переходе телевещания на цифровой формат. Корреспондент телекомпании "7 канал Красноярск" Елена Синькевич (Саткеева) завоевала победу среди журналистов электронных СМИ с сюжетами о развитии цифровой экономики в крае.

"Компания "Ростелеком" традиционно выступает генеральным партнером конкурса. В этом году работы журналистов нас приятно удивили не только своим профессионализмом, но и глубоким погружением в непростую тему. Понять, что такое цифровизация экономики, непросто, а понятно рассказать об этом еще сложнее. Но многим это сделать удалось", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Победители конкурса журналистского мастерства отправятся в пресс-тур в Красноярский край, где в том числе побывают на одной из автозаправок сети "Красноярскнефтепродукт", оборудованной умными сервисами от "Ростелекома", а также примут участие в кулинарном мастер-классе модного шеф-повара Евгения Баранникова.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Справка

За 13 лет в проекте "Сибирь.ПРО" приняли участие около 600 средств массовой информации и 4 тысячи журналистов, члены жюри за это время успели проверить 10 тысяч работ по 58 номинациям. С 2006 года победителями конкурса стали более 300 журналистов, авторских групп и средств массовой информации из регионов Сибирского федерального округа. Больше всего победителей работает в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"