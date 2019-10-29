Суд оставил под стражей убийцу красноярского биатлониста

Красноярский краевой суд сохранил в силе решение районного суда о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в убийстве бывшего биатлониста Дмитрия Сисигина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Изменить меру избранную меру пресечения требовала защита подозреваемого.

Вместе с молодым человеком ранее был задержан его подельник. Им инкриминируется ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Согласно информации СК по краю, 15 сентября в ночное время подозреваемые после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства. Там на лестничной площадке и в квартире стали его жестоко избивать. В последствие врачи диагностировали у потерпевшего множественные телесные повреждения.

Избитого Дмитрия Сисигина доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных повреждений.

Все свои "подвиги" злоумышленники сняли на видео и выложили в социальных сетях. Выяснилось, что подобные нападения приятели совершали и раньше, высылая родственникам и знакомым жертв съемки с побоями.

По данным следствия, подозреваемые прежде уже привлекались к уголовной ответственности: за мошенничество и грабеж и за грабеж и незаконный оборот наркотиков соответственно. Но тогда наказание ограничилось условными сроками.