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29.10.2019 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оставил под стражей убийцу красноярского биатлониста

Текст: Дмитрий Мальков

Красноярский краевой суд сохранил в силе решение районного суда о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в убийстве бывшего биатлониста Дмитрия Сисигина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Изменить меру избранную меру пресечения требовала защита подозреваемого.

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Вместе с молодым человеком ранее был задержан его подельник. Им инкриминируется ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть  потерпевшего).

Согласно информации СК по краю, 15 сентября в ночное время подозреваемые после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства. Там на лестничной площадке и в квартире стали его жестоко избивать. В последствие врачи диагностировали у потерпевшего множественные телесные повреждения.

Избитого Дмитрия Сисигина доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных повреждений.

Все свои "подвиги" злоумышленники сняли на видео и выложили в социальных сетях. Выяснилось, что подобные нападения приятели совершали и раньше, высылая родственникам и знакомым жертв съемки с побоями.

По данным следствия, подозреваемые прежде уже привлекались к уголовной ответственности: за мошенничество и грабеж и за грабеж и незаконный оборот наркотиков соответственно. Но тогда наказание ограничилось условными сроками.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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