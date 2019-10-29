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29.10.2019 18:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Депутаты Череповецкой городской думы во вторник избрали нового мэра города. Им стал Вадим Германов.

Фото: iStock
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А вообще на должность главы городского округа претендовали сначала 11 кандидатов. Потом оставили пятерых. И вот сегодня депутаты единогласно проголосовали за Вадима Германова.

- Знаю Вадима Евгеньевича много лет. Уважаю его и как руководителя градообразующего предприятия, и как профессионала с "большой буквы", - написал на своей странице "ВКонтакте" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На заседании думы отметили, что впереди у нового мэра много дел. На ближайшие три года Череповцу выделили на развитие более 30 миллиардов рублей. Будут построены новая школа, детские сады, мост, дороги.

Новый руководитель города поблагодарил за поддержку и призвал сделать Череповец еще более уютным.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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