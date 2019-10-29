Вологодских малышей объявили в федеральный розыск

В федеральный розыск объявили двух маленьких жителей Вологодской области. Это шестилетняя девочка и ее трехлетний брат. Сообщение об этом размещено на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Инициировали розыск малышей сотрудники УФССП по Вологодской области. Дело в том, что после развода супругов мальчик и девочка по решению суда остались с матерью и живут на Вологодчине. Отец может их навещать.

Около месяца назад дети исчезли. Судебные приставы предполагают, что они могут находиться в Хакасии. На сайте республиканского УФССП также размещена информация о разыскиваемых детях.