В Волгоградской области два человека отравились газом

В Волгоградской области проводится доследственная проверка по факту трагической гибели двух человек. По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, в частном доме в станице Березовской Даниловского района найдены тела мужчины и женщины, 45 и 47 лет соответственно.

По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом в результате неправильной эксплуатации газовой отопительной печи.

- Во время осмотра места происшествия установлено, что в доме работал котел, а заслонка дымоходного канала была закрыта, - объяснила представитель СК Наталья Рудник.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.