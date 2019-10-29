Бастрыкин поручил разобраться в смерти ребенка от голода на Урале

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах смерти девятимесячного ребёнка в Златоусте, которого мать, по предварительным данным, оставила в квартире на несколько дней, сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

- По данным следствия, женщина, ведущая асоциальный образ жизни, ушла из дома со старшим сыном на три дня, оставив дома двух младших детей, - сообщила Светлана Петренко. - Тело ребенка обнаружила его бабушка. По предварительным данным, он умер от голода. В настоящее время в следственном управлении СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Оставшиеся двое детей женщины изъяты из семьи. Кроме того СК инициирована передача из полиции материалов дела о неисполнении матерью обязанностей по воспитанию ребенка.

Как уже сообщала "РГ", тело погибшего ребенка обнаружено его бабушкой днем 25 октября. По предварительным данным, мать ушла из дома со старшим семилетним ребенком, оставив дома девятимесячного и трехлетнего сына одних.

- Родительская халатность, соседское равнодушие и чиновничий формализм, - прокомментировала трагедию вице-губернатор региона по социальной политике Ирина Гехт. - Пора сформулировать новые задачи и принципы в сфере профилактики социального неблагополучия.