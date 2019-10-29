На Урале СК проверит смерть младенца, оставшегося дома с бабушкой

В Златоусте Челябинской области выясняют причины смерти девятимесячного мальчика, обнаруженного мертвым бабушкой. Предстоит проверить информацию о том, что мать погибшего оставила его без присмотра на несколько дней, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- Днем 25 октября в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело девятимесячного мальчика, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. По предварительным данным, тело ребенка обнаружила его бабушка.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины смерти ребенка. В том числе проверяют информацию о том, что мать ушла из дома со старшим ребенком, оставив младшего и среднего дома.

Кроме того, предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям работников социальных служб и органов опеки, отметили в СК.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.