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29.10.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале СК проверит смерть младенца, оставшегося дома с бабушкой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Златоусте Челябинской области выясняют причины смерти девятимесячного мальчика, обнаруженного мертвым бабушкой. Предстоит проверить информацию о том, что мать погибшего оставила его без присмотра на несколько дней, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Фото: iStock
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- Днем 25 октября в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело девятимесячного мальчика, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. По предварительным данным, тело ребенка обнаружила его бабушка.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины смерти ребенка. В том числе проверяют информацию о том, что мать ушла из дома со старшим ребенком, оставив младшего и среднего дома.

Кроме того, предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям работников социальных служб и органов опеки, отметили в СК.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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