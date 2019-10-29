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29.10.2019 12:58
Рубрика: Власть

Россия передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей

Текст: Юрий Гаврилов
На аэродроме Гиссар в Таджикистане российские военные передали местным коллегам очередную партию боевой техники и вооружения. Безвозмездный дар России партнеру по ОДКБ оценивается в 320 миллионов рублей.
Модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС Модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС
Модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС

Присутствующий на церемонии командующий Центрального военного округа РФ Александр Лапин уточнил, что таджикская армия получила радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение и сопровождение в небе различных целей, а также необходимую для контроля воздушного пространства страны. Кроме того, местные войска усилены бронированными разведывательно-дозорными машинами российского производства БРДМ-2М. По словам командующего, все это - проверенная и надежная военная техника, способная выполнять широкий круг задач в условиях современного боя. Она увеличит боевой потенциал вооруженных сил Таджикистана и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе.

Фото: O'zMTRK O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi / youtube.com
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Лапин объяснил исключительную важность подобной миссии не только для нашего южного союзника, но и для России, которая, как известно, имеет на его территории 201-ю военную базу. "Сегодня, в условиях нарастания угроз и расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах, военно-политическая ситуация на Центрально-Азиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам, - уверен командующий. - Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность. Для достижения победы на поле боя, необходимы современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам обеспечат превосходство над противником".

Не секрет, что после разгрома в Сирии запрещенной в РФ группировки ИГИЛ значительная часть ее боевиков перебралась в Афганистан. По оценке министра обороны России Сергея Шойгу, там формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются террористические ячейки. Игиловцы используют Афган в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе. То есть несут прямую угрозу соседнему Таджикистану. Москва и Душанбе предпринимают совместные усилия для ее нейтрализации. Укрепление охраны границы, в том числе по реке Пяндж, и наращивание боевого потенциала таджикской армии - шаги на этом пути.

Стоит напомнить, что Россия не первый раз безвозмездно передает партнерам боевую технику и оружие. Кроме того, наши военные помогают коллегам готовить специалистов для национальных вооруженных сил. А совсем недавно на 201-ю базу РФ были переброшены зенитные ракетные системы С-300, которые обезопасят от атак с воздуха не только наши армейские объекты в Таджикистане, но и важнейшие военные и промышленные центры республики.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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