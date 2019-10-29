Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы

"Большим шагом вперед" назвал 29 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, комментируя разведение сил в Золотом на востоке Украины.

В центре внимания ТКГ, сообщил он по итогам очередного раунда переговоров в белорусской столице, была общая ситуация по безопасности в зоне конфликта. Он с удовлетворением констатировал и существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Вместе с тем дипломат с сожалением признал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. "Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться", - констатировал он и призвал стороны, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".

Что касается экономической подгруппы ТКГ, то она при участии большой группы экспертов сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, уточнил Сайдик. Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании "Вода Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного Креста.

Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. По словам представителя ОБСЕ, в настоящее время идет очень серьезная работа, готовится большой обмен. А участники политической рабочей группы обсуждали в белорусской столице вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября, сообщают дипломатические источники.