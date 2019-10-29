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Умер продюсер "Крестного отца" и "Ребенка Розмари" Роберт Эванс

Новости
    29.10.2019, 10:47
Текст:   Олег Усков

Американский кинопродюсер, сценарист и актер Роберт Эванс, при участии которого были сняты "оскаровские" "Крестный отец" Копполы, "Китайский квартал" Полански и его же "Ребенок Розмари", скончался 26 октября на девяностом году жизни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Эванса.

Без указания причины смерти.

Роберт Эванс, настоящая фамилия которого Шапира, родился в 1930 году в Нью-Йорке в семье дантиста и закрепился в индустрии в 26 лет с подачи актрисы Нормы Ширер, как-то приметившей симпатичного парня у бассейна в Беверли-Хиллз.

В итоге в 1957-м Эванс, до этого пару раз подвизавшийся статистом, сыграл легендарного продюсера MGM Ирвинга Тальберга, на тот момент - покойного мужа Ширер, в ленте "Человек с тысячью лиц". За которой последовала экранизация Хемингуэя "И восходит солнце", причем Хэм утверждению Эванса на роль матадора Педро Ромеро активно противился, но ему не вняли.

Далее Эванс снялся еще в ряде фильмов, после чего переключился на кинопроизводство, внезапно в рекордные сроки (за восемь лет) "раскрутив" студию Paramount Pictures до ранее невиданных высот.

Продюсер отличался немалой эксцентричностью и жизнелюбием, будучи женат семь раз. В том числе на "Мисс Америка" Филлис Джордж, актрисах Кэтрин Оксенберг, Элли Макргоу и Камилле Спарв, топовых моделях и прочих светских львицах. Также имел проблемы с неодобряемым законом веществом. Что в какой-то момент начало подкашивать его карьеру. Кроме того, Эванс был замечен в ситуациях криминального свойства.

Всего в продюсерской фильмографии Эванса порядка двух десятков лент. Кроме "Квартала" и первого и второго "Отцов", - "Марафонец", "Черное воскресенье", "Городской ковбой", "Клуб "Коттон", "Щепка", "Святой", "Шлюха" (1995-го), "Два Джейка" - сиквел "Китайского квартала" от Джека Николсона, "Как отделаться от парня за 10 дней".

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