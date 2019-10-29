В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу

Не Москва придумала санкции, она на них лишь ответила, и меры это вынужденные. Тем не менее, положительные стороны есть в плане импортозамещения и развития ряда отраслей, считают в Кремле.

"Россия не была инициатором санкционного обмена, это вынужденные меры. Вместе с тем нет худа без добра, есть определенные плюсы для импортозамещения и развития национальных секторов экономики", - заметил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Меры вынужденные, да, - сказал представитель Кремля, - сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями - не по нашей инициативе".

Вопрос о приоритетных направлениях для импортозамещения по продуктам питания Песков предложил задать в Минсельхоз.