В Москве начинает работу профессиональный форум российских издателей

Сегодня начинает работу XV ежегодный профессиональный форум российских издателей "Издательский бизнес / Publishing Expo. Перезагрузка".

Организатор - Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В рамках Форума традиционно состоятся две сессии: "Издательская отрасль: новые рубежи" и "Реклама и медиабизнес в цифровой среде". Участники обсудят такие вопросы как сложности перехода к цифровой стратегии развития, персонализация сайта и контента для повышения вовлеченности читателей, как увеличить время нахождения читателя на сайте с помощью данных, которые у СМИ уже есть, смена доходной модели СМИ, что такое холдинг СМИ сегодня, технологии вовлечения читателя в товарно-денежные отношения и многое другое.

Также в рамках форума пройдет круглый стол "Кадры в медиабизнесе". В дискуссии примут участие руководители и сотрудники кадровых служб издательских домов для обсуждения проблемы подготовки кадров для медиаиндустрии и новых образовательных технологий. Модератором круглого стола выступит Олег Ходенков, заведующий кафедрой телевизионных, радио и интернет-технологий Института массмедиа РГГУ.