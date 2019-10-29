В Одессу пришли корабли НАТО

Перед одесским Морским вокзалом 29 октября ошвартовались четыре корабля НАТО, которые прибыли в город с недельным дружественным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Делегация НАТО во главе с генсеком организации Йенсом Столтенбергом посетит эти корабли во время визита на Украину, который начнется 30 октября.

Речь идет о четырех минных тральщиках, находящихся в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО, выполняющей патрульный функции в Средиземном море.

В числе кораблей, пришедших в Одессу, испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.