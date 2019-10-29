В США подростка осудили за кражу лемура из зоопарка

19-летний подросток был приговорен к трем месяцам тюремного заключения за незаконное проникновение в калифорнийский зоопарк и кражу лемура.

Аквинас Касбар признал себя виновным в краже, сообщает CNN. Ночью он проник в зоопарк Санта-Ана, а затем, используя арматурные ножницы, вырезал отверстие в клетке, где содержались лемуры и мартышки. Молодой человек похитил 32-летнего лемура по кличке Исаак. Он является самым старым лемуром, который содержится в неволе в Северной Америке. Такие лемуры обычно доживают до 20-25 лет.

После похищения Касбар положил зверька в пластиковый ящик, а затем оставил его перед отелем в Ньюпорт-Бич с двумя записками - "Лемур" и "Это принадлежит зоопарку Санта-Ана". Исаак был возвращен в зоопарк целым и невредимым.

Несколько других животных сбежали после того, как Касбар открыл их вольер, но все они были вскоре обнаружены. В дополнение к тюремному заключению молодой человек был приговорен к выплате компенсации зоопарку в размере 8486 долларов.

Как отмечают наблюдатели, 19-летний подросток отделался "символическим тюремным наказанием". Если подобное преступление было бы совершено на Мадагаскаре, его бы ждал длительный тюремный срок - в этой стране кража лемуров считается одним из самых тяжких преступлений.