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29 октября 2019 г. 23:15
Общество
Текст: Артем Локалов

Великий и могучий - клоачный и убогий?

Профессор Высшей школы экономики оценил современный язык, на котором мы говорим
Гасан Гусейнов высказался так же о русских, живущих на Украине и не желающих учить мову.
Тотальный диктант в Москве. Фото: Михаил Синицын/РГ
Тотальный диктант в Москве. Фото: Михаил Синицын/РГ

Гусейнов - филолог. На официальном сайте ВШЭ доступны его лекции по античной и современной мифологии и риторике.

Резонанс же вызвала публикация профессора на его странице в соцсети. Там он, в частности, задается вопросом, "почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому еще и украинский?" И сам же отвечает: "Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском".

Гусейнов констатирует, что в Москве, где живут сотни тысяч украинцев, татар, кыргызов, узбеков, китайцев и немцев, невозможно найти ничего на других языках, "кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

Профессор приходит к выводу: проблема в том, что Россия "порядком одичавшая страна". Вот почему он считает, что следующим поколениям предстоит расчищать "наши авгиевы конюшни".

Более пятисот человек положительно оценили это мнение профессора, примерно 170 человек сочли его возмутительным, еще около 30 сочувствуют Гусейнову.

Корреспондент "Родины" обратился в Высшую школу экономики с просьбой прокомментировать резонансную запись профессора Гусйнова.
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- Мнения, высказываемые в личных аккаунтах в социальных сетях преподавателями и сотрудниками Вышки, являются частными, и не могут рассматриваться как позиция НИУ ВШЭ по тем или иным вопросам. Это в полной мере относится и к высказыванию Гасана Гусейнова, - сообщили в пресс-службе.

Сам Гусейнов в интервью РБК позже сообщил, что имел в виду не в целом язык, а то, как им пользуются.

Гусейнов также заявил, что "происходит глумление над здравым смыслом и над языком".

Темы дня:
#Россия
#Украина
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