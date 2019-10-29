Задайте вопрос главному онкологу России

В "РГ" 30 октября пройдет "Деловой завтрак", участниками которого станут:

- Румянцев Александр Григорьевич, академик РАН, президент Национального общества детских гематологов и онкологов

- Каприн Андрей Дмитриевич, академик РАН, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии, президент Ассоциации онкологов России

- Стилиди Иван Сократович, член-корреспондент РАН, директор НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина

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