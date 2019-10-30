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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Новости
    30.10.2019, 15:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Фото: instagram.com/ mihalkova
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Об этом в среду передает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО.

"Самолет, который должен был отправиться из Шереметьево в Тель-Авив, не смог вылететь", - сообщила собеседница агентства. Уточняя, что произошло это по причине устроенного одной из пассажирок рейса дебоша. Детали которого не конкретизированы.

Вылет был задержан на два часа, после чего дебоширку сняли с рейса.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что речь идет об актрисе Лидии Вележевой.

Лидии Вележевой 53 года. Родилась в 1966 году в Киеве. Советская, российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Российской Федерации. Муж - актер Алексей Гуськов.

Экранный дебют - начало восьмидесятых. Известна по фильма и сериалам "Вечера на Хуторе близ Диканьки", "Государственная граница", "Умирать не страшно", "Волкодав" (1991 года), "Будулай, которого не ждут", "Воровка", "Убойная сила", по "Идиоту" Бортко (Настасья Филипповна).

На РЕН ТВ тем временем появилось видео с места происшествия.

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