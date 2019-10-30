30 октября экипаж новейшей атомной подводной лодки стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" впервые выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования Р-30, известной так же, как "Булава".

В Минобороны России корреспонденту "РГ" сообщили, что стрельба велась из подводного положения. Ракетоносец в это время находился в Белом море, а "Булаву" выпустил по цели на камчатском полигоне Кура. В ведомстве отметили, что полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время - это зафиксировали средства объективного контроля. Для безопасности судоходства часть морской акватории на период стрельб закрыли, а в районе пуска ракеты постоянно находились суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Позже военные выложили на своей страничке в соцсетях видеозапись этого пуска. На кадрах хорошо видно, как из глубин Белого моря вырывается окутанный дымом огненный шар. Он стремительно набирает высоту и исчезает в темном небе.

По сути, ракетные стрельбы означают, что новейший российский атомоход приступил к заключительному этапу государственных испытаний. Тестирование его ракетного комплекса и другого вооружения осуществляется после тщательной проверки ходовых способностей лодки и работоспособности ее систем и агрегатов.

Успешная стрельба по полигону Кура позволяет надеяться, что "Князь Владимир", как это и планировалось, войдет в боевой состав Северного флота до конца нынешнего года.

Этот подводный крейсер - четвертый в серии 955-х "Бореев" и первый, выпущенный в модернизированном варианте с литерой "А". По данным из открытых источников, в отличие от предыдущих лодок того же проекта - "Юрия Долгорукого", "Александра Невского" и "Владимира Мономаха" - новая субмарина обладает значительно меньшей шумностью, лучшими маневренными качествами, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением.

Арсенал у подлодки внушительный. Помимо шести торпедных аппаратов калибра 533 мм она также оснащена торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главное ударное средство атомной субмарины, конечно же, морская "Булава" - их на лодке 16 штук.

Были сообщения, что каждая трехступенчатая твердотопливная ракета несет шесть боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тысяч километров "Булава" может поразить назначенную цель с вероятным отклонением от нее всего 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, - это совсем немного.