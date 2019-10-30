Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине

Официальный Будапешт заблокировал декларацию постпредов при НАТО по Украине. Это связано с тем, что документ не наделял Киев обязанностью соблюдать права венгерского меньшинства, проживающего в этой стране, передает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".

По словам Сийярто, он понимает, что с другой стороны океана эта причина может показаться малозначительной. Будапешт уже предложил ряд поправок в декларацию, однако они были отклонены.