Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере

Диалог финансистов состоялся в белорусской столице с участием председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а также других представителей банковских структур обеих стран.

Источник в белорусском Нацбанке подтвердил, что "стороны, в частности, одобрили планы мер по гармонизации подходов по отдельным вопросам денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования, валютного регулирования и валютного контроля". Кроме того, пояснили финансисты, согласованы требования в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, а также защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, другим направлениям.

Межбанковский валютный совет двух государств, напоминает БЕЛТА, создан 20 лет назад, в ноябре 1999 года. Основными его задачами считаются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.