Фанаты киевского "Динамо" спели экстремистскую кричалку на матче Лиги Европы

Между Белградом и Киевом разгорается скандал на почве футбола. Как пишет strana.ua, во время недавно матча Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном" ультрас украинского клуба принялись скандировать экстремистскую песню-кричалку с призывом "убить серба". Посольство Сербии в украинской столице уже выразило протест в связи с вопиющим поведением местных фанатов-радикалов.

К слову, это уже не первый инцидент: в мае ультрас "Динамо Киев" исполнили ту же песню (она известна со времен войны в Югославии) перед болельщиками из Загреба, чтобы их таким способом "порадовать". Между прочим, никаких дисциплинарных взысканий к "Динамо" сейчас не последовало. В сербском клубе "Црвена Звезда" уже заявили о "двойных стандартах" УЕФА. "Если бы подобное устроили мы или россияне, то всегда бы играли при пустых трибунах", - отметили в пресс-службе клуба.