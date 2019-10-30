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Рубрика: Легковые авто

Fisker выпустит кроссовер на электротяге с дизайном суперкара

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Fisker. Фото: Пресс-служба Fisker.
Фото: Пресс-служба Fisker.

Компания Fisker сообщила о скором приеме предоплаты за новый электрический кроссовер, который представят в конце нынешнего года. Для разогрева публики фирма распространила эскизы и тизеры грядущей новинки.

Электромобиль будет сочетать в себе "дизайн суперкара", просторный салон, электрохроматическую стеклянную крышу, полный привод, батарею емкостью 80 кВт*ч и запас хода на одной зарядке до 300 миль (483 км). При этом машина будет стоить относительно недорого - от 40 тысяч долларов.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Кроме свободной продажи, электромобиль предложат в аренду по каршерингу от самой Fisker. Выпуск машин обещают наладить во второй половине 2021 года. Сейчас в компании заняты выбором подходящей производственной площадки, а также адаптацией к производству запатентованной твердотельной батареи для другой модели - флагманского седана EMotion.

Fisker - стартап по производству электромобилей, базируется в Калифорнии. Компания основана в 2016 году дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером. Учрежденная им же в 2007 году Fisker Automotive, выпускавшая гибридный седан Fisker Karma, разорилась в 2013 году.

Фото: Пресс-служба Fisker.
Фото: Пресс-служба Fisker.
Фото: Пресс-служба Fisker.