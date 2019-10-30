КДК РФС отменил красную карточку Берга

На заседании КДК РФС было принято решение отменить красную карточку нападающему "Краснодара" Маркусу Бергу, показанную в матче 14-го тура РПЛ против "Оренбурга".

Шведский футболист был удален с поля арбитром Алексеем Матюниным на 80-й минуте за фол против Даниэля Мишкича. "Краснодар" не согласился с подобным вердиктом и в понедельник оспорил его.

"КДК принял решение отменить ошибочную красную карточку футболиста "Краснодара" Маркуса Берга на основании заключения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС", - приводит ТАСС слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Таким образом, Берг сможет принять участие в матче 15-го тура против "Ростова". Шведский нападающий, который перешел в "Краснодар" летом нынешнего года, во всех турнирах провел за новый клуб 17 матчей, в которых забил четыре мяча.