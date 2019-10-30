Молодежь Китая и России участвует в фестивале дружбы

Молодые посланники дружбы Китая и России за 7 дней примут участие в шести фестивалях искусств - "Яркие звезды", "Торжество Шелкового пути", "Ритм дружбы" и других. Через песни, танцы и музыку они воспевают глубокие чувства и дружественные отношения между народами Китая и России.

Гости события побывают в художественных колледжах и гимназиях, на стадионе, в библиотеке, кинотеатре, чайной, где познакомятся с китайским этикетом и обычаями, китайской поэзией и прозой. Китайские народные танцы, чайная церемония, каллиграфия, живопись, кино, ремесла дадут возможность лучше ощутить очарование традиционной культуры Поднебесной.