Радулов вдохновил "Даллас" на волевую победу

Российский нападающий Александр Радулов и вратарь Антони Худобин помогли "Далласу" одержать волевую победу над "Миннесотой". На счету нападающего хет-трик, а голкипер пропустил всего один гол.

"Даллас" крайне неудачно начал домашний матч против "Миннесоты". Уже к 35-й минуте гости вели в счете 3:0, а после второго пропущенного гола "звезды" сменили своего основного вратаря Бена Бишопа на россиянина Антона Худобина.

Первый в матче гол Радулова возродил интригу. После этого "Даллас" отличился еще пять раз. Радулов оформил хет-трик, а также сделал голевую передачу. Худобин отразил 11 бросков из 12.

"Тампа-Бэй" уступила "Рейнджерс" - 1:4. В составе проигравших гол на счету Никиты Кучерова, у победителей по одной результативной передаче сделали нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич.