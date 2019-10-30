Новости

Радулов вдохновил "Даллас" на волевую победу 08:17
В столице выпал первый снег с начала осени 07:50
Врач объяснил, в каком случае черный хлеб вреднее белого 07:24
В Чите застрелили зашедшего на территорию торговой базы медведя 06:28
HBO отказался от одного приквела "Игры престолов" в пользу другого 06:26
Попавший в ДТП автомобиль загорелся на северо-западе Москвы 05:49
Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы" 05:47
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы 05:22
Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов 05:18
Конгресс США одобрил резолюцию о признании геноцида армян 04:44
Соловьев прокомментировал конфликт украинских политологов в студии 04:17
Трутнев предложил не продавать билеты по "плоскому" тарифу вахтовикам 04:09
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров 03:49
Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье 03:33
Неизвестные расстреляли бизнесмена в Афинах 03:09
Глава Минэкономразвития заявил о плачевном состоянии ВТО 02:34
Противники разведения сил в Донбассе вышли на митинг в Киеве 02:04
В смерти 12-летней россиянки на турецком курорте обвинили ее мать 01:42
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании 01:41
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции 01:02
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт 00:07
Лавров: Действия РФ, Ирана и Турции признаны Дамаском, американские - нет 29.10.2019
Максим Фадеев перенес сердечный приступ 29.10.2019
Видео: певица Наргиз оказалась в центре "пьяного" скандала 29.10.2019
Орешкин: В 2020 году инфляция снизится до 3 процентов 29.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
30.10.2019 08:17
Рубрика: Спорт

Радулов вдохновил "Даллас" на волевую победу

Текст: Максим Домчев
Александр Радулов. Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Александр Радулов. Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Александр Радулов. Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Российский нападающий Александр Радулов и вратарь Антони Худобин помогли "Далласу" одержать волевую победу над "Миннесотой". На счету нападающего хет-трик, а голкипер пропустил всего один гол.

Фото: iStock
Гол-красавец российского вундеркинда в НХЛ восхитил болельщиков

"Даллас" крайне неудачно начал домашний матч против "Миннесоты". Уже к 35-й минуте гости вели в счете 3:0, а после второго пропущенного гола "звезды" сменили своего основного вратаря Бена Бишопа на россиянина Антона Худобина.

Первый в матче гол Радулова возродил интригу. После этого "Даллас" отличился еще пять раз. Радулов оформил хет-трик, а также сделал голевую передачу. Худобин отразил 11 бросков из 12.

"Тампа-Бэй" уступила "Рейнджерс" - 1:4. В составе проигравших гол на счету Никиты Кучерова, у победителей по одной результативной передаче сделали нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Атомная подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Лавров: Действия РФ, Ирана и Турции признаны Дамаском, американские - нет
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу