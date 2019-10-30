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30.10.2019 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы

Текст: Ирина Огилько

Сообщение о возгорании на юго-востоке столицы поступило на пульт дежурного в 8.42. Прибывший пожарный расчет обнаружил на Красноказарменной площади, 4 полыхающий городской автобус. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Попавший в ДТП автомобиль загорелся на северо-западе Москвы

Водитель транспортного средства покинул машину до того, как огнем был охвачен весь салон. Огонь потушили в 9.09, общая площадь пожара составила 20 кв. м. По предварительным данным, транспортное средство следовало в гараж, пассажиров в нем не было.

На месте инцидента работает оперативная группа, выясняются причины возникновения огня. В настоящее время движение транспорта на месте происшествия вошло в привычный трафик.

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