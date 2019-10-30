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30.10.2019 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские врачи спасли 91-летнюю пациентку после инсульта

Текст: Любовь Проценко

В региональный сосудистый центр городской клинической больницы им. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы 91-летнюю пациентку доставили с подозрением на инсульт. Родные нашли ее на полу - она не могла пошевелить правой рукой и ногой, хотя совсем недавно была в ясном сознании и передвигалась самостоятельно. Вызвали скорую и отправили в больницу.

Фото: iStock
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Компьютерная томография показала тромб в средней мозговой артерии, что и послужило причиной развития инсульта. Тромб через микрокатетер удалили. Причем, сделали это под местной анестезией без использования искусственной вентиляции легких. Пораженный сосуд мозга был полностью восстановлен.

Еще на операционном столе сразу после операции пациентка слабо шевельнула рукой, активно начала реагировать на происходящее и попыталась заговорить. Сейчас женщина находится в обычном отделении, восстанавливается и чувствует себя хорошо. Врачи считают, что она скоро сможет вернуться к обычной жизни. Произошло это во многом благодаря тому, что родные пациентки быстро вызвали скорую помощь. Ее доставили в стационар и вовремя прооперировали.

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