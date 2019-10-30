На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль

В районе Лефортовского тоннеля в Москве сгорел второй автомобиль за сутки. К счастью, и на этот раз никто в инциденте не пострадал. Машину потушили, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Как сообщили пожарные, автомобиль загорелся на выезде из Лефортовского тоннеля на внутренней стороне ТТК. Площадь возгорания составила пять метров, пострадавших нет.

Из-за инцидента затруднено движение транспорта на востоке столицы.

Напомним, что сегодня утром сгорел рейсовый автобус около Лефортовского тоннеля.