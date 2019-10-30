Пробки в Москве достигли 9 баллов

По данным аналитического агентства "Яндекс.Пробки". В Москве на 18.45 пробки достигли 9 баллов. Почти стоят Третье транспортное кольцо, а также улицы внутри Бульварного кольца и Содового кольца, местами стоит МКАД, магистрали в сторону области: Кутузовский проспект, Ленинградское шоссе.

Основная причина заторов - многочисленные мелкие аварии. Только на МКАДе, согласно карте, 12 мест ДТП, большая часть из них рядом со съездами на вылетные магистрали.

Как сообщили "РГ" в департаменте ЖКХ Москвы, сегодня днем в столице была проведена первичная обработка объектов улично-дорожной сети противогололедными реагентами. Проводили обработку специалисты ГБУ "Автомобильные дороги".

Напомним, что во время первичной обработки применяют реагенты в местах повышенной опасности - на мостах, эстакадах, крутых спусках, а также крупные магистрали и дороги городского значения и другие транспортные объекты.

Отметим, что нынешней зимой будут использовать те же жидкие и твердые реагенты, что и в предыдущие годы.