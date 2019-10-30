Татьяну Потяеву переназначили на пост уполномоченного по правам человека в Москве

Депутаты Мосгордумы на заседании в среду поддержали кандидатуру Татьяны Потяевой для назначения на пост уполномоченного по правам человека в Москве. За нее во время закрытого голосования отдал свой голос 41 депутат.

Кандидатуру Потяевой внес на рассмотрение мэр столицы Сергей Собянин, ее также поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомним, Потяева занимала должность столичного уполномоченного по правам человека с 2014 года. Назначение на этот пост возможно на два срока, каждый из которых составляет пять лет.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что городской парламент работает с омбудсменом в тесном контакте и это практика будет продолжена. Татьяна Потяева принесла присягу сразу после голосования депутатов в зале заседаний Мосгордумы.