В День народного единства Москву украсит праздничная подсветка

В честь государственного праздника в столице включат праздничную архитектурно-художественную подсветку зданий. Об этом "РГ" сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Уже с 1 ноября 2019 года на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах по всему городу будет размещено 400 праздничных плакатов в общегородском стиле с хэштегом #мыедины. В сам праздничный день тематические видеоролики будут транслироваться на фасадах домов-"книжек" и медиафасадах зданий № 8 и № 28 на Новом Арбате, а также на медиафасаде Центрального телеграфа.

На других городских объектах будет включена тематическая архитектурно-художественная подсветка.

А 7 ноября к 78-й годовщине первого военного парада на Красной площади, который состоялся в 1941 году, главную площадь страны украсят в соответствии со стилистикой мероприятия. Напомним, что здесь пройдет реконструкция марша, с которого солдаты уходили на войну. К этому дню на территории города будет размещено 300 плакатов, на 30 медиафасадах и цифровых билбордах будут транслировать и тематические видеоролики.