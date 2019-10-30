В Калуге депутатам школьной думы вручили удостоверения

29 октября были вручены удостоверения вновь избранным депутатам школьной городской думы.

Школьная дума была создана для развития ученического самоуправления, повышения политической активности школьников и вовлечения учащихся в общегородские социальные акции и мероприятия.

10 октября в 46 школах города прошли выборы депутатов школьной думы среди учащихся 8 - 10 классов. От каждой школы было избрано по одному депутату.

С приветственным словом к молодым коллегам обратился Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

- В школьную городскую думу избраны лучшие представители калужской молодежи, неравнодушные к судьбе родного города, готовые принимать активное участие в общегородских социальных акциях и мероприятиях, - отметил Александр Иванов, - сегодня вы приступаете к исполнению обязанностей депутатов школьной думы, именно вы будете представлять интересы калужских школьников и молодежи. Мы ждем ваших идей и предложений. Желаю вам успешной и плодотворной работы!

Глава городского самоуправления также поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов депутатов школьной городской думы.

- Хочу особо отметить вклад руководителей территориальных избирательных комиссий и руководства управления образования, - подчеркнул Александр Иванов, - 10 октября фактически прошел единый день голосования во всех школах города, и прошел очень активно и организованно, в выборах приняли участие более 8 тысяч школьников.

Депутаты школьной думы принесли присягу, им были вручены удостоверения.

Вновь избранных депутатов поздравили воспитанники центра "Созвездие", подготовившие концертную программу.