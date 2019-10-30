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30.10.2019 11:45
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В Калуге депутатам школьной думы вручили удостоверения

29 октября были вручены удостоверения вновь избранным депутатам школьной городской думы.

Школьная дума была создана для развития ученического самоуправления, повышения политической активности школьников и вовлечения учащихся в общегородские социальные акции и мероприятия.

10 октября в 46 школах города прошли выборы депутатов школьной думы среди учащихся 8 - 10 классов. От каждой школы было избрано по одному депутату.

С приветственным словом к молодым коллегам обратился Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге состоялось первое заседание школьной городской думы

- В школьную городскую думу избраны лучшие представители калужской молодежи, неравнодушные к судьбе родного города, готовые принимать активное участие в общегородских социальных акциях и мероприятиях, - отметил Александр Иванов, - сегодня вы приступаете к исполнению обязанностей депутатов школьной думы, именно вы будете представлять интересы калужских школьников и молодежи. Мы ждем ваших идей и предложений. Желаю вам успешной и плодотворной работы!

Глава городского самоуправления также поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов депутатов школьной городской думы.

- Хочу особо отметить вклад руководителей территориальных избирательных комиссий и руководства управления образования, - подчеркнул Александр Иванов, - 10 октября фактически прошел единый день голосования во всех школах города, и прошел очень активно и организованно, в выборах приняли участие более 8 тысяч школьников.

Депутаты школьной думы принесли присягу, им были вручены удостоверения.

Вновь избранных депутатов поздравили воспитанники центра "Созвездие", подготовившие концертную программу.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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