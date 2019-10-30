В память о репрессиях в Воронеже помолятся за жертв и палачей

День памяти жертв политических репрессий - 30 октября - в столице Черноземья отмечают традиционной акцией "Молитва памяти".

В этом году для нее организовано две площадки. С 13 до 20 часов погибших и пострадавших поминают перед кинотеатром "Спартак", с 15 до 20 - у памятника Ивану Никитину.

После короткой литии (заупокойной молитвы) любой желающий сможет прочесть вслух имена из книг памяти или назвать своих близких, бывших жертвами политического террора или даже сотрудниками карательных органов, которые сами попали под каток советской репрессивной машины. Главное - воздержаться от споров и агитации.

"Молитва памяти" проходит при поддержке Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В Воронеже - по благословению митрополита Сергия. Однако к участию приглашаются все граждане, независимо от религиозных и политических взглядов, подчеркнул один из организаторов Дмитрий Гасак:

- Любой человек может прочесть имена, даже не участвуя в молитве, поскольку человеческая способность к сочувствию здесь важнее всего.

"Молитва памяти" проводится с 2010 года, изначально ее инициатором выступило Преображенское православное братство. В прошлом году акция прошла в 25 городах России и 4 европейских городах. В этом году в ее орбите - Архангельск, Екатеринбург, Москва, Псков, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, Томск и ряд малых городов России, а также Латвия, Молдавия и Франция. Прочесть "расстрельные списки" приходят известные общественные и культурные деятели. Так, участие подтвердили председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский, основатель движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков и режиссер Дарья Виолина.

Кстати

Поделиться историями близких людей, пострадавших от репрессий, с хештэгом #молитвапамяти можно на сайте акции и в ее пабликах в Facebook и "Вконтакте".